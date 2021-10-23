Скандал на трасі Формули-1. Чемпіону показали середній палець і назвали "тупим ідіотом"

Напруга в битві за перше місце за підсумками сезону зростає. Ферстаппен і Гамільтон показують характер навіть на тренувальних заїздах

Макс Ферстаппен і Льюїс Гамільтон - суперники в боротьбі за титул чемпіона Формули-1 / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Макс Ферстаппен і Льюїс Гамільтон – прямі конкуренти за чемпіонський титул в 2021 році. За шість гонок за завершення сезону Ферстаппен випереджає британця всього на шість очок.

Для порівняння, між другим і третім місцем зараз прірва в 80 очок.

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Напередодні гонки Гран-прі США, яка відбудеться пізно ввечері в неділю, пілоти проходять тренувальні "вільні" заїзди. Під час одного з них стався цікавий інцидент.

Гонщик команди "Ред Булл" Ферстаппен порахував, що чинний чемпіон світу Льюїс Гамільтон завадив йому в першому повороті.

Ферстаппен моментально відреагував на інцидент, назвавши по радіо Гамільтона "тупим ідіотом". Крім цього, Макс показав середній палець в бік семиразового чемпіона.

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Відео інциденту:

Керівник "Ред Булл" Крістіан Хорнер прокоментував ситуацію:

"Вони шикувалися, щоб почати коло, і Льюїс вирішив обігнати Макса. Макс просто показав, що він перший в черзі. Таке трапляється".

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