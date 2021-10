Ферстаппен уходит в отрыв от Хэмилтона: результаты Гран-при США

На втором месте финишировал гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон. В тройку лучших пилотов попал еще один пилот Ред Булл Серхио Перес.

Читайте также: Скандал на трассе Формулы-1. Чемпиону показали средний палец и назвали "тупым идиотом"

Win number EIGHT of 2021 for @Max33Verstappen#USGP#F1pic.twitter.com/hxKAJAPc0i