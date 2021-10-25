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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости Формулы-1

Ферстаппен уходит в отрыв от Хэмилтона: результаты Гран-при США

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
25 октября, 09:30
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На автодроме в Остине завершилась гонка Гран-при США Формулы-1. По ее результатам победу одержал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен одержал победу в Гран-при США Формулы-1
Макс Ферстаппен одержал победу в Гран-при США Формулы-1 / Фото: Коллаж: Сегодня

На втором месте финишировал гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон. В тройку лучших пилотов попал еще один пилот Ред Булл Серхио Перес.

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Победитель Гран-при Турции Валтери Боттас занял шестое место в гонке.

Уже по традиции, последним финишировал российский пилот Хаас Никита Мазепин. Он занял 17-е место из-за сходов трех пилотов. Немец Мик Шумахер занял 16-е место.

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Благодаря победе в Гран-при США Формулы-1 Макс Ферстаппен отыграл у Льюиса Хэмилтона шесть очков и увеличил отрыв от пилота Мерседеса до 12.

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Мерседес по-прежнему лидирует в Кубке конструкторов: у немецкой команды 460.5 очков против 437.5 у Ред Булл. В борьбе за третье место Феррари подтянулась к Макларен, сократив разрыв до 3.5 очков: 254 против 250.5.

Кубок конструкторов:

  • 1. Мерседес – 460.5 очков
  • 2. Ред Булл – 437.5
  • 3. Макларен – 254
  • 4. Феррари – 250.5
  • 5. Альпин – 104
  • 6. Альфа Таури – 94
  • 7. Астон Мартин – 62
  • 8. Уильямс – 23
  • 9. Альфа Ромео – 7
  • 10. Хаас – 0.

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