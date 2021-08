Фарс заради грошей! Божевільний етап Формули-1 в Бельгії

Вперше за сім років етап чемпіонату Формули-1 не був завершений. Гран-прі Бельгії перетворили на формальність, що не сподобалося навіть гонщикам.

Гонка в Бельгії довгий час відкладалася через сильний дощ. А коли пілотам дали старт, то проїхали вони всього три кола. І то не всі. Після цього дирекція прийняла рішення не відновлювати заїзд через погану видимість.

І навіть в цій короткій гонці Серхіо Перес примудрився розбити болід.

It rained and rained at Spa



Track conditions were treacherous, and Sergio Perez found out the hard way on his way to the grid before the scheduled start #BelgianGP # F1 pic.twitter.com/p8lrWcOWou