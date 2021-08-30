Фарс заради грошей! Божевільний етап Формули-1 в Бельгії

Через сильний дощ Гран-прі Бельгії вийшов дуже коротким. Переможець Макс Ферстаппен проїхав всього три кола, а організаторів розкритикували легенди Ф-1

Гонку в Бельгії зупинили червоними прапорами

Вперше за сім років етап чемпіонату Формули-1 не був завершений. Гран-прі Бельгії перетворили на формальність, що не сподобалося навіть гонщикам.

Що сталося

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Гонка в Бельгії довгий час відкладалася через сильний дощ. А коли пілотам дали старт, то проїхали вони всього три кола. І то не всі. Після цього дирекція прийняла рішення не відновлювати заїзд через погану видимість.

І навіть в цій короткій гонці Серхіо Перес примудрився розбити болід.

It rained and rained at Spa



Track conditions were treacherous, and Sergio Perez found out the hard way on his way to the grid before the scheduled start #BelgianGP # F1 pic.twitter.com/p8lrWcOWou - Formula 1 (@ F1) August 29, 2021

Хто переміг

Згідно з регламентом Формули-1, очки не присуджуються, якщо лідер гонки проїхав два кола або менше.

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У Бельгії організатори зупинили гонку, як тільки Макс Ферстаппен, який лідирував, три рази перетнув відсічення закінчення кола.

Отже, переможцем Гран-прі став Ферстаппен, друге місце зайняв Джордж Расселл, третє – Льюїс Хемілтон.

Реакція чемпіонів

"Гроші вирішують все. Сьогодні був фарс. Два кола для старту гонки – це сценарій для грошей, щоб кожен отримав свої. Думаю, вболівальники повинні отримати свої назад, тому що, на жаль, вони не побачили те, за що платили", – заявив семиразовий чемпіон Льюїс Хемілтон.

"Це жарт, так? Що ми зробили сьогодні, щоб виграти? Я не знаю", – слова чотириразового чемпіона Себастьяна Феттеля.

Хто лідер

До кінця чемпіонату ще дев'ять гонок.

Топ-5 загального заліку

Льюїс Хемілтон (Мерседес) – 202,5 очка Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 199,5 Ландо Норріс (Макларен) – 113 Валттері Боттас (Мерседес) – 108 Серхіо Перес (Ред Булл) – 104

Що далі

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Наступний Гран-прі Формули-1 пройде 5 вересня в Нідерландах.