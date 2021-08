Фарс ради денег! Безумный этап Формулы-1 в Бельгии

Впервые за семь лет этап чемпионата Формулы-1 не был завершен. Гран-при Бельгии превратили в формальность, что не понравилось даже гонщикам.

Гонка в Бельгии долгое время откладывалась из-за сильного дождя. А когда пилотам дали старт, то проехали они всего три круга. И то не все. После этого дирекция приняла решение не возобновлять заезд из-за плохой видимости.

И даже в этой короткой гонке Серхио Перес умудрился разбить болид.

It rained and rained at Spa



Track conditions were treacherous, and Sergio Perez found out the hard way on his way to the grid before the scheduled start#BelgianGP#F1pic.twitter.com/p8lrWcOWou