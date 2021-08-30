Фарс ради денег! Безумный этап Формулы-1 в Бельгии

Из-за сильного дождя Гран-при Бельгии вышел очень коротким. Победитель Макс Ферстаппен проехал всего три круга, а организаторов раскритиковали легенды Ф-1

Гонку в Бельгии остановили красными флагами

Впервые за семь лет этап чемпионата Формулы-1 не был завершен. Гран-при Бельгии превратили в формальность, что не понравилось даже гонщикам.

Что произошло

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Гонка в Бельгии долгое время откладывалась из-за сильного дождя. А когда пилотам дали старт, то проехали они всего три круга. И то не все. После этого дирекция приняла решение не возобновлять заезд из-за плохой видимости.

И даже в этой короткой гонке Серхио Перес умудрился разбить болид.

It rained and rained at Spa



Track conditions were treacherous, and Sergio Perez found out the hard way on his way to the grid before the scheduled start#BelgianGP#F1pic.twitter.com/p8lrWcOWou — Formula 1 (@F1) August 29, 2021

Кто победил

Согласно регламенту Формулы-1, очки не присуждаются, если лидер гонки проехал два круга или меньше.

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В Бельгии организаторы остановили гонку, как только лидировавший Макс Ферстаппен три раза пересек отсечку окончания круга.

Таким образом, победителем Гран-при стал Ферстаппен, второе место занял Джордж Расселл, третье – Льюис Хэмилтон.

A new face on the podium



Not a bad way to celebrate your 50th race in #F1! #BelgianGP@GeorgeRussell63pic.twitter.com/58f7YKFW16 — Formula 1 (@F1) August 29, 2021

Реакция чемпионов

"Деньги решают все. Сегодня был фарс. Два круга для старта гонки — это сценарий для денег, чтобы каждый получил свои. Думаю, болельщики должны получить свои назад, потому что, к сожалению, они не увидели то, за что платили", – заявил семикратный чемпион Льюис Хэмилтон.

"Это шутка, да? Что мы сделали сегодня, чтобы выиграть? Я не знаю", – слова четырехкратного чемпиона Себастьяна Феттеля.

Кто лидер

До конца чемпионата еще девять гонок.

Топ-5 общего зачета

Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 202,5 очка Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 199,5 Ландо Норрис (Макларен) — 113 Валттери Боттас (Мерседес) — 108 Серхио Перес (Ред Булл) — 104

Что дальше

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Следующий Гран-при Формулы-1 пройдет 5 сентября в Нидерландах.