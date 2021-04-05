Зіркові футболісти Челсі побилися на тренуванні після поразки аутсайдеру

Неприємний епізод стався вчора під час тренування лондонської команди. Можливо, на настрої гравців позначилася суботня поразка Челсі скромному Вест Бромвічу. Як би там не було, конфлікт між воротарем Аррісабалагою і захисником Рюдігером довелося вирішувати німецькому наставнику Томасу Тухелю.
Раніше воротаря-невдаху назвали головним трансферним провалом Челсі.
Про неординарну ситуацію на занятті Челсі повідомило видання The Telegraph із посиланням на свої джерела.
Пишуть, що Антоніо зробив жорсткий підкат проти Кепи. Кіпер спочатку відповів словесно, а потім хлопці вступили в рукопашну. Лише окрики Тухеля і допомога одноклубників погасили конфлікт. Причому німецький тренер відправив співвітчизника до роздягальні, а іспанського кіпера залишив на полі.
Кепа Аррісабалага / Фото: AFP
На щастя, все вирішилося позитивно: після тренування Рюдігер вибачився, Аррісабалага потиснув йому руку. Так що тренерський штаб вважає, що конфлікт вичерпаний.
До вашої уваги – огляд першої гучної невдачі Челсі після приходу нового тренера.
Уже в середу Челсі зіграє перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Порту – на виїзді.
А якось у Лізі чемпіонів воротар Челсі Кепа забив у свої ворота оком. У 2018 році лондонці заплатили за нього Атлетіку 71,6 мільйона фунтів.
Дивіться, як Челсі обіграв Атлетико в березні:
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