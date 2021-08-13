Зінченко краще Мессі: навіть з Ліонелем ПСЖ не став найдорожчою командою світу

Дивно, але парижанам вдалося підписати абсолютно безкоштовно капітанів Барселони і Реала, переможця та найкращого гравця Євро-2020, а ще переможця Ліги чемпіонів у складі Ліверпуля Джорджиніо Вейналдума.
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Проте, не дивлячись на всі зусилля менеджерів, ПСЖ поки не може похвалитися найдорожчим складом в світі.
Лише один клуб на планеті має склад дорожче, ніж мільярд євро. І це – Манчестер Сіті Олександра Зінченка!
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До речі, без українця, якого transfermarkt оцінює в 28 мільйонів євро, Сіті впали б на третє місце, так що в лідерстві "городян" є заслуга і Зінченка.
Десятка найдорожчих складів у футболі:
- 1. Манчестер Сіті (Англія) – 1,06 млрд євро
- 2. Челсі (Англія) – 996,50 млн
- 3. Парі Сен-Жермен (Франція) – 993,75 млн
- 4. Ліверпуль (Англія) – 904,50 млн
- 5. Манчестер Юнайтед (Англія) – 858,25 млн
- 6. Реал (Іспанія) – 848,50 млн
- 7. Баварія (Німеччина) – 818,50 млн
- 8. Барселона (Іспанія) – 763,00 млн
- 9. Атлетіко (Іспанія) – 729,40 млн
- 10. Тоттенгем (Англія) – 704,00 млн