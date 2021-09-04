Жіноча команда Шахтаря забила 13 сухих голів: як це було

"Команда грає так, як їй дозволяє суперник. Шахтар повинен тримати марку, тому ми завжди повинні виходити від своєї гри" , – прокоментував розгром тренер жіночої команди Шахтаря Роман Заєв.

Такі футболістки забивали в дебютному офіційному домашньому матчі Шахтаря:

Поліна Янчук

Вікторія Головач

Світлана Когут

Вероніка Кожухар

Марія Ковб

Олена Манзюк

Діана Кравчук

"Очікували від Чорноморця більш агресивної гри, не думали, що суперник буде так пасивно діяти в середній і атакуючої зонах. Матч вийшов більш тренувальним, якщо так можна сказати. Відпрацьовували реалізацію хороших гольових моментів: десь виходило, десь ні. У цілому контролем гри і роботою з м'ячем своїх дівчат я задоволений ", – головний тренер команди Роман Заєв.