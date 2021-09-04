Женская команда Шахтера забила 13 безответных голов: как это было

"Команда играет так, как ей позволяет соперник. Шахтер должен держать марку, потому мы всегда должны исходить от своей игры", – прокомментировал разгром тренер женской команды Шахтера Роман Заев.
Такие футболистки забивали в дебютном официальном домашнем матче Шахтера:
Полина Янчук
Виктория Головач
Светлана Когут
Вероника Кожухарь
Мария Ковб
Елена Манзюк
Диана Кравчук
Чемпионат женских команд. Шахтер – Черноморец 13:0
"Ожидали от Черноморца более агрессивной игры, не думали, что соперник будет так пассивно действовать в средней и атакующей зонах. Матч вышел более тренировочным, если так можно сказать. Отрабатывали реализацию хороших голевых моментов: где-то получалось, где-то нет. В целом контролем игры и работой с мячом своих девчонок я доволен", – главный тренер команды Роман Заев.