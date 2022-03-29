Залізне серце Данії! Нова феєрія Крістіана Еріксена

Підготовка до чемпіонату світу триває за планом. Зірка збірної Данії знову забиває після повернення

Його не зупинити – Крістіан Еріксен другий матч поспіль забиває за збірну Данії. У першій грі за збірну після перерви, викликаної проблемою з серцем, данський хавбек забив уже на 3-й хвилині перебування на полі.

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Ще один контрольний матч у рамках підготовки до чемпіонату світу Крістіан Еріксен провів проти Сербії. Зірковий гравець данців вийшов в основі та відіграв 79 хвилин. Свій гольовий момент Еріксен реалізував на початку другого тайму, коли Данія вже вела 2:0. Таким чином, цей забитий м'яч став заключним у матчі. У підсумку Данія перемогла Сербію з рахунком 3:0.

А сьогодні визначаться ще два учасники ЧС-2022. Матчі Португалія – Північна Македонія та Польща – Швеція покажуть,чи зможуть зірки світового футболу Кріштіану Роналду та Роберт Левандовськи зіграти на полях Катару.