Заявка на Євро-2022: збірна України вирвала перемогу у фаворитів відбору

Підопічні Володимира Єзерського виграли перший матч еліт-раунду відбору на чемпіонат Європи (U-19) у збірної Норвегії

Володимир Єзерський задоволений своїми підопічними / Фото: Колаж: Сьогодні

У Нідерландах стартував еліт-раунд кваліфікації Євро-2022 (U-19). Збірна України у стартовому поєдинку зустрічалася з командою Норвегії. Перед поєдинком Володимир Єзерський назвав скандинавів фаворитами квартету.

Нагадаємо, сьогодні національна команда України зіграє у Глазго із шотландцями. Онлайн-трансляція матчу Шотландія – Україна є на нашому сайті.

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Футболісти "синьо-жовтої" команди не мали ігрової практики перед матчем через військову агресію Росії. Це суттєво ускладнювало завдання на матч.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі практично без гольових моментів. Натомість у другій половині гри глядачі побачили п'ять м'ячів.

У складі нашої команди відзначилися Єгор Ярмолюк із пенальті, Сапуга і Малиш. У норвежців голами відзначилися Гулліксен та Зафейріс.

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Еліт-раунд відбору Євро-2022 (U-19)

Норвегія – Україна – 2:3 (0:0)

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Голи: Гулліксен (69, з пенальті), Зафейріс (90+5) – Ярмолюк (47, з пенальті), Сапуга (75), Малиш (87).

На 75-й хвилині Ярмолюк (У) не реалізував пенальті (воротар).

Норвегія: Рі, Бавер (Шельдеруп, 66), Емільсен, Гопланд, Вассберг (Енг, 66), Гансен-Ореєн, Зафейріс (к), Гулліксен (Левик, 75), Бобб (Фробеніус, 88), Фіабема, Джатта (Карл, 88).

Україна: Пузанков, Роман, Козик (к), Фаріна, Бульоза, Волошин (Квасниця, 55), Сапуга, Яцик (Лосенко, 80), Микитишин (Попов, 67), Ярмолюк, Царенко (Малиш, 80).

Сьогодні відбудеться ще один матч, у якому зустрінуться Нідерланди та Сербія. Путівка на Євро-2022 дістанеться найкращій команді квартету.

Наступний поєдинок підопічні Єзерського проведуть 4 червня проти сербів.