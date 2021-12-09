Зоря – Буде-Глімт: відео голів та огляд матчу Ліги конференцій

Команда Віктора Скрипника зіграла внічию 1:1 із норвезьким Буде-Глімтом заключний поєдинок у Лізі конференцій. Представляємо огляд найяскравіших моментів матчу

Зоря vs Буде-Глімт / Фото: Reuters

Поєдинок проходив у Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена". Ми вели онлайн матчу Зоря – Буде-Глімт із докладним описом усіх ключових подій.

Матч уже не мав турнірного значення для Зорі, але луганчани вирішили наостанок гучно грюкнути дверима та обіграти лідера групи.

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На 18-й хвилині поєдинку чудовий гол зі штрафного забив Єгор Назарина. Хавбек Зорі сильним прямим ударом відправив м'яч у сітку воріт Буде-Глімт.

Норвежці протягом матчу володіли ігровою ініціативою і на 68-й хвилині зустрічі зуміли реалізувати свою перевагу. Захисник Зорі Віталій Вернідуб невдало зрізав м'яч у власні ворота після прострільної передачі Ветлесена – 1:1.

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Поєдинок так і закінчився з рахунком 1:1, при цьому луганська команда не дозволила норвежцям напряму потрапити до 1/8 Ліги конференцій.

Ліга конференцій УЄФА. Груповий етап. Група C. 6 тур.

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Зоря – Буде-Глімт – 1:1

Голи: Назарина (18) – Вернидуб (68, автогол)

ОГЛЯД МАТЧУ

Нічийний результат дозволив італійській Ромі, яка в паралельному матчі виграла у болгарського ЦСКА Софії (3:2), фінішувати на першому місці і вийти в 1/8 фіналу. Буде-Глімт опустився на друге місце та зіграє у попередньому плей-оф раунді.