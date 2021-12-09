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Заря – Буде-Глимт: видео голов и обзор матча Лиги конференций

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
9 декабря, 22:01
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Команда Виктора Скрипника сыграла вничью 1:1 с норвежским Буде-Глимт заключительный поединок в Лиге конференций. Представляем обзор самых ярких моментов матча
Заря vs Буде-Глимт
Заря vs Буде-Глимт / Фото: Reuters

Поединок проходил в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Мы вели онлайн матча Заря – Буде-Глимт с подробным описанием всех ключевых событий.

Матч уже не имел турнирного значения для Зари, но луганчане решили на последок громко стукнуть дверьми и обыграть лидера группы.

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На 18-й минуте поединка прекрасный гол со штрафного забил Егор Назарина. Хавбек Зари сильнейшим прямым ударом отправил мяч в сетку ворот Буде-Глимт.

Норвежцы на протяжении матча владели игровой инициативой и на 68-й минуте встречи сумели реализовать свое преимущество. Защитник Зари Виталий Вернидуб неудачно срезал мяч в собственные ворота после прострельной передачи Ветлесена – 1:1.

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Поединок так и закончился со счетом 1:1, при этом луганская команда не позволила норвежцам напрямую попасть в 1/8 Лиги конференций.

Лига конференций УЕФА. Групповой этап. Группа C. 6-й тур.

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Заря – Буде-Глимт – 1:1

Голы: Назарина (18) – Вернидуб (68, автогол)

ОБЗОР МАТЧА

Ничейный результат позволил итальянской Роме, которая в параллельном матче выиграла у болгарского ЦСКА Софии (3:2), финишировать на первом месте и выйти в 1/8 финала. Буде-Глимт опустился на второе место и сыграет в предварительном плей-офф раунде.

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