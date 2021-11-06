Юнайтед проти Сіті: де і о котрій дивитися головне дербі Манчестера

Поєдинок на "Олд Траффорд" розпочнеться о 14:30, ми ведемо онлайн-трансляцію зустрічі Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті

"Манчестер Сіті" vs "МЮ" / Фото: Reuters

Головний матч футбольного вікенду буде зіграний сьогодні в Англії. У 11-му турі Прем'єр-ліги зустрічаються Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті.

О котрій початок матчу. За футбольними мірками поєдинок розпочнеться дуже рано, о 14:30 за київським часом.

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Де дивитись дербі. Наш сайт проведе трансляцію матчу з "Олд Траффорд". Слідкуйте за подіями у Манчестері в режимі реального часу.

В Україні поєдинок чемпіонату Англії покажуть у прямому ефірі на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Хто переможець. У букмекерських конторах фаворити зустрічі гості. Котирування на перемогу Манчестер Сіті – 1.74, на нічию – 4.10, успіх Манчестер Юнайтед – 4.60.

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Турнірна таблиця. В останніх п'яти матчах Юнайтед виграв лише раз, а у Сіті лише одна поразка.