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Взяли приклад з Шахтаря. Харківський клуб переможно стартував у Лізі чемпіонів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
18 серпня, 15:11
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У жіночій Лізі чемпіонів успішно почав кваліфікацію клуб Житлобуд-1 з Харкова. Наші дівчата забили п'ять голів болгарським суперницям
Житлобуд-1 пройшов суперниць з Софії
Житлобуд-1 пройшов суперниць з Софії

Харківський клуб Житлобуд-1 вдало стартував у кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів. Сьогодні наші дівчата розгромили болгарську команду НСА Софія – 5:1.

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Голи за Житлобуд-1 забивали Юлія Шевчук, Любов Шматко, Ольга Овдійчук, Ольга Бойченко та Ірина Кочнєва.

Наступний матч української команди відбудеться 21 серпня. А суперником харків'янок стане переможець пари Помур'є (Словенія) – РФШ (Латвія).

Нагадаємо, що вчора в кваліфікації чоловічої Ліги чемпіонів донецький Шахтар на виїзді обіграв Монако – 1:0. Матч проходив зі змінним успіхом, а долю зустрічі вирішив єдиний гол у першому таймі.

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Через тиждень в Харкові Шахтар і Монако визначать, хто зіграє в групі Ліги чемпіонів.

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4
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