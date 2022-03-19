Всупереч війні. Динамо готується до чемпіонату України

Футболісти київського Динамо відновили тренувальний процес, яким керує помічник головного тренера Олег Гусєв

Динамо перебазувалося до Дрогобича / Фото: drohobych-rada.gov.ua

Чемпіонат України пішов на тривалу паузу через віроломний напад Росії на територію України. Поки невідомо, коли відновиться першість, адже в країні продовжуються військові дії.

Київське Динамо було вимушене виїхати зі столиці України та знайти тимчасовий притулок у Дрогобичі, Львівській області. Про це повідомляє сайт міськради.

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Місцева влада надала динамівцям спортивні об'єкти міста, на яких вони можуть тренуватися та проводити товариські матчі.

"Ми вдячні керівництву Дрогобицької громади, адже ми випробували кілька полів для тренувань і саме у Дрогобичі нам максимально підійшли умови", – сказав генеральний директор Динамо Резо Чохонелідзе.

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Нагадаємо, 25 лютого мав відновитись чемпіонат України. Але за день до цього, 24 лютого, Путін оголосив початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.