Вопреки войне. Динамо готовится к чемпионату Украины

Футболисты киевского Динамо возобновили тренировочный процесс, которым руководит ассистент главного тренера Олег Гусев

Динамо перебазировалось в Дрогобыч / Фото: drohobych-rada.gov.ua

Чемпионат Украины ушел на длительную паузу из-за вероломного нападения России на территорию Украины. Пока неизвестно, когда возобновится первенство, ведь в стране продолжаются военные действия.

Киевское Динамо было вынуждено выехать из столицы Украины и найти временного убежище в Дрогобыче, Львовской области. Об этом сообщает сайт горсовета.

Реклама

Местные власти предоставили динамовцам спортивные объекты города, на которых они могут тренироваться и проводить товарищеские матчи.

"Мы благодарны руководству Дрогобычской общины, ведь мы опробовали несколько полей для тренировок и именно в Дрогобыче нам максимально подошли условия", – сказал генеральный директор Динамо Резо Чохонелидзе.

Реклама

Напомним, 25 февраля должен был возобновиться чемпионат Украины. Но за день до этого, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.