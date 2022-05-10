Смердючий скунс. Захиснику Ліона вказали на двері за зіпсоване повітря у роздягальні

Веселун Марсело з французького клубу Ліон трохи переборщив зі своїми жартами, через що змушений був покинути свою команду

Марсело вміє весело пожартувати / Фото: Getty Images

Пікантна ситуація сталася ще 15 серпня минулого року, одразу після матчу Ліона з Анже (0:3), повідомляє французьке видання L'Equipe.

Поразка та власний автогол у цьому поєдинку явно не збентежила бразильського захисника Ліона Марсело. Прямо в роздягальні у футболіста стався напад метеоризму, і він вирішив там зіпсувати повітря. Цей жарт сильно розвеселив бразильця та його партнерів по команді, які реготали з винахідливості 34-річного захисника.

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Така поведінка не сподобалася спортивному директору Ліона Жуніньо Пернамбукано і досвідченого футболіста відправили у дубль.

Після цієї історії футболіст більше не з'явився на футбольному полі. У зимове трансферне вікно Марсело отримав статус вільного агента і перейшов до Бордо, де став одноклубником українця Данила Ігнатенка.

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Додамо, що спортивний директор Жуніньо також довго не затримався у клубі.

Раніше ми повідомляли, що збірні Бразилії та Аргентини зіграють найбезглуздіший матч в історії. Обидві команди вже вирішили свої турнірні завдання щодо відбору на ЧС-2022, але змушені будуть зіграти перерваний матч.

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