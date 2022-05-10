Вонючий скунс. Защитнику Лиона указали на дверь за испорченный воздух в раздевалке

Весельчак Марсело из французского клуба Лион немного переборщил со своими шутками, из-за чего вынужден был покинуть свою команду

Марсело умеет весело пошутить / Фото: Getty Images

Пикантная ситуация произошла еще 15 августа прошлого года, сразу после матча Лиона с Анже (0:3), сообщает французское издание L'Equipe.

Поражение и собственный автогол в этом поединке явно не смутило бразильского защитника Лиона Марсело. Прямо в раздевалке у футболиста случился приступ метеоризма, и он решил там же испортить воздух. Эта шутка сильно развеселила бразильца и его партнеров по команде, которые хохотали над находчивостью 34-летнего защитника.

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Такое поведение не понравилось спортивному директору Лиона Жуниньо Пернамбукано и опытного футболиста отправили в дубль.

После этой истории футболист больше не появился на футбольном поле. В зимнее трансферное окно Марсело получил статус свободного агента и перешел в Бордо, где стал одноклубником украинца Данила Игнатенко.

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Добавим, что спортивный директор Жуниньо также долго не задержался в клубе.

Ранее мы сообщали, что сборные Бразилии и Аргентины сыграют самый нелепый матч в истории. Обе команды уже решили свои турнирные задачи по отбору на ЧМ-2022, но вынуждены будут сыграть прерванный матч.

Месси и Неймар пытались разобраться в скандале / Фото: REUTERS