Воїни ЗСУ надають нам сил. Гравець збірної України про підготовку до Уельсу

Національна команда України у Кардіффі готується до вирішального матчу відбору на ЧС-2022. Захисник Динамо Олександр Караваєв поділився останніми новинами з табору збірної

Олександр Караваєв подякував захисникам України за підтримку / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Збірна України зуміла виграти у Шотландії з рахунком 3:1 у матчі плей-оф відбору на ЧС-2022. Це дозволило підопічним Олександра Петракова вийти у фінал кваліфікації, де у битві з Уельсом 5 червня буде розіграно путівку на Мундіаль.

Вчора "синьо-жовті" прибули до столиці Уельсу Кадіффа. Футболісти збірної встигли провести тренування на валлійській землі у рамках підготовки до вирішального поєдинку.

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Своїми враженнями від гри із Шотландією поділився захисник київського Динамо Олександр Караваєв, який 2 червня відсвяткував 30-річний ювілей.

"Долетіли до Уельсу дуже добре, це забрало небагато часу. Тут у нас є всі умови для проживання та відновлення. Все на високому рівні, тому настрій у нас позитивний. У мене хороше самопочуття, відчуваю себе молодим. Мені 30 років, але багато сил та енергії, хочеться грати і тренуватися. Зараз для цього в нас є всі можливості, і все це завдяки нашим Збройним силам, які відстоюють українську державу, її незалежність та честь. Вони б'ються там на фронті, а ми на своєму місці маємо продемонструвати, що ми єдина незалежна нація.

Перед матчем із Шотландією я згадував, що наступного дня в мене день народження. Хотів, звісно, лише перемоги, але ще й відзначитися результативними діями. І це в мене вийшло. Але все одно, усі думки про сьогоднішні важкі часи. Втім, упевнений, що наша перемога не за горами, як на футбольному полі, так і на фронті. Наші Збройні сили демонструють мужність та відвагу, а це надає і нам більше сил та мотивації", – сказав Караваєв в інтерв'ю прес-службі УАФ.

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Раніше ми повідомляли, що капітан збірної України Андрій Ярмоленко виставив на аукціон нагороду за матч із Шотландією. Усі кошти від продажу надійдуть на платформу United24, метою якої є збирання благодійних внесків для відновлення України від руйнівних наслідків російського військового вторгнення.

Нагадаємо, що фінальний поєдинок плей-оф відбору ЧС-2022 між збірними Уельсу та Україною відбудеться 5 червня у Кардіффі. Початок зустрічі о 19.00 за київським часом.

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