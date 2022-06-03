Воины ВСУ придают нам силы. Игрок сборной Украины о подготовке к Уэльсу

Национальная команда Украины в Кардиффе готовится к решающему матчу отбора на ЧМ-2022. Защитник Динамо Александр Караваев поделился последними новостями из лагеря сборной

Александр Караваев поблагодарил защитников Украины за поддержку / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Сборная Украины сумела выиграть у Шотландии со счетом 3:1 в матче плей-офф отбора на ЧМ-2022. Это позволило подопечным Александра Петракова выйти в финал квалификации, где в битве с Уэльсом 5 июня будет разыграна путевка на Мундиаль.

Вчера "сине-желтые" прибыли в столицу Уэльса Кадифф. Футболисты сборной успели провести тренировку на валлийской земле в рамках подготовки к решающему поединку.

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Своими впечатлениями от игры с Шотландией поделился защитник киевского Динамо Александр Караваев, который 2 июня отпраздновал 30-летний юбилей.

"Долетели до Уэльса очень хорошо, это отняло немного времени. Здесь у нас есть все условия для проживания и восстановления. Все на высоком уровне, поэтому настроение у нас положительное. У меня хорошее самочувствие, чувствую себя молодым. Мне 30 лет, но много сил и энергии хочется играть и тренироваться. Сейчас для этого у нас есть все возможности, и все это благодаря нашим Вооруженным силам, которые отстаивают украинское государство, его независимость и честь. Они бьются там на фронте, а мы на своем месте должны продемонстрировать, что мы единственная независимая нация.

Перед матчем с Шотландией я вспоминал, что на следующий день у меня есть день рождения. Хотел, конечно, не только победы, но еще и отличиться результативными действиями. И это у меня вышло. Но все равно, все мысли о сегодняшних трудных временах. Впрочем, уверен, что наша победа не за горами, как на футбольном поле, так и на фронте. Наши Вооруженные силы демонстрируют мужество и отвагу, а это придает нам больше сил и мотивации", – сказал Караваев в интервью пресс-службе УАФ.

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Ранее мы сообщали, что капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко выставил на аукцион награду за матч с Шотландией. Все средства от продажи поступят на платформу United24, целью которой является сбор благотворительных взносов для восстановления Украины от разрушительных последствий российского военного вторжения.

Напомним, что финальный поединок плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Уэльса и Украиной состоится 5 июня в Кардиффе. Начало встречи – в 19.00 по киевскому времени.

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