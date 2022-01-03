Внучка Єльцина показала гарячі фото з пляжу. Вона відпочиває з футболістом

Марія Юмашева виклала у Instagram серію сексуальних фотографій у купальнику. Дівчина проводить відпустку з футболістом збірної Росії Федором Смоловим

Марія і Федір зустрічаються більше двох років / Фото: Колаж: Сьогодні

Юмашева закрутила роман зі Смоловим, будучи ще неповнолітньою. Вона молодша за футболіста на 12 років. І не збентежило Марію навіть те, що Смолов раніше був одружений із телеведучою Вікторією Лопирьовою.

Дивіться, як відпочивають Марія та Федір.

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Марія Юмашева – п'ята онука експрезидента Росії Бориса Єльцина. Народилася 14 квітня 2002 року. Її мати Тетяна Юмашева – молодша дочка Єльцина, входила в апарат президента Росії наприкінці 1990-х, займаючись громадським іміджем батька.

Вона була тричі заміжня і Марія народилася під час третього шлюбу. Її батько – Валентин Юмашев – починав як журналіст, а зараз займається бізнесом та політикою, будучи офіційним радником президента Росії.

Дівчина здобула освіту за кордоном. Захоплюється тенісом, балетом, верховою їздою. Вболіває за лондонський Челсі і веде розкішне життя.