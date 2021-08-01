В Україні дітям заборонили грати в футбол на рахунок

Українська асоціація футболу оголосила про реформи в дитячо-юнацьких змаганнях – діти гратимуть без тиску, як в Данії, збірна якої дійшла до півфіналу Євро

Дитячий футбол залишиться без рахунків / Фото: Шкіряний м'яч України

Перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко заявив про зміни в дитячо-юнацькому футболі України.

"Дітям до 10 років буде заборонено грати на результат. Ми не погодимось на те, щоб реалізовувати чиїсь амбіції і калічити долі дітей. Важливо перейти на європейський формат, де діти грають у футбол в своє задоволення, немає тиску на тренерів, а також є чіткі інструменти впливу і дисциплінарні санкції щодо тих, хто ці принципи порушуватиме", – наводить слова Костюченка сайт УАФ

Також з реформ – футболісти до 14 років не зможуть переїжджати з регіону в регіон, змінювати команди. "Це важливо, щоб кілька команд не збирали у себе всіх найкращих гравців країни свого віку", – каже Костюченко.

За словами Костюченка, "на український футбол чекають реформи в дитячо-юнацькому секторі, які вже впроваджені в Німеччині, Данії, Норвегії та отримали високі оцінки фахівців".

Читайте також: Шева йде: за що ми полюбили тренера збірної України

Відзначимо, що з аналогічними реформами в Данії, де діти давно грають не на результат, пов'язують успіх цієї збірної на Євро-2020. Там данці дійшли до півфіналу і тільки через вигаданий пенальті на Стерлінгу програли Англії.