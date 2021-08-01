Перемога з відтінком скандалу: Десна вириває три очки у Маріуполя та наздоганяє Шахтар (відео)

Чернігівці забили вирішальний гол маріупольцям на 90+2 хвилині, однак легітимність м'яча все ж залишається під питанням

Десна вирвала перемогу у Маріуполя / Фото: официальный сайт УПЛ

У п'ятницю розпочався другий тур чемпіонату України. За останні два дні було відіграно 4 матчі, в яких по перемозі здобули Шахтар, Колос, Минай та Дніпро-1.

Неділя стартувала з битви в Маріуполі, де до місцевої команди в гості прибула Десна. Чернігівці вдало виступили в першому турі, розгромивши вдома Чорноморець (3:0).

Не дивно, що команда Рябоконя бачилася явним фаворитом звітного поєдинку. Особливо після того, як перед перервою Маріуполь залишився в меншості. Олексій Кащук дістав дві жовті картки за грубі фоли та залишив поле.

Що цікаво, гра продовжувала бути рівною, хоча територіальна перевага вже була на боці Десни. Правда, пропустили першими гості. Микитишин обікрав на фланзі Жука, прострілив на Кулакова, який на замаху прибрав захисника і пробив Литовку.

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Правда, відігралися чернігівці досить швидко. Гол вийшов схожим на перший м'яч. Калитвинцев прибрав на фланзі Горбунова і точно прострілив на Будківського, який розстріляв Кудрика з близької відстані.

Після цього Маркевич зміцнив оборонні редути, що не дозволило Десні близько підступатися до воріт господарів. Гості прагнула вирвати перемогу, проте моментів у чернігівців майже не було. І все ж підопічні Рябоконя дотиснули опонента.

На другій компенсованій хвилині черговий закид у карний майданчик Маріуполя дозволив Безбородьку спокійно прийняти м'яч завдяки позиційної помилки суперника. Далі – справа техніки, удар в дальній кут воріт і 2:1. Правда, з цього взяття воріт є питання.

Під час подачі в штрафну за м'ячем стрибав Тотовицький. Однак хавбек не дістався до сфери і вона дісталася Безбородьку. На повторах можна побачити, що Андрій міг торкнутися м'яча в стрибку і залишити партнера по команді в офсайді.

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У будь-якому випадку без VAR суддя не міг перевірити момент на порушення і зафіксував гол, який став переможним для Десни. Гості набирають 6 очок і порівнюються з Шахтарем.

Ну а Маріуполь залишається з одним балом в активі. У наступному турі Десна прийме Інгулець, тоді як приазовці відправляться в гості до Дніпра-1.

Маріуполь – Десна 1:2

Голи: Кулаков, 65 – Будківський, 71, Безбородько, 90+2

Маріуполь: Кудрик – Стасюк, Микицей, Чоботенко, Горбунов – Очеретько (Петерман, 57), Чех, Кащук – Топалов (Микитишин, 57), Кулаков (Хромей, 73), Мишньов (Мампассі, 75).

Десна: Литовка – Сафронов, Цимбалюк (Жук, 46, Шевцов, 76), Селін, Картушов – Арвеладзе (Домбровський, 72), Завійський – Калитвинцев, Гуцуляк (Безбородько, 72), Тотовицький (Волошин, 90+5) – Будківський.

Попередження: Кащук, Чоботенко, Микитишин – Калитвинцев, Сафронов, Селін.

Вилучення: Кащук.

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