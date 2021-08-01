Динамо – Верес: онлайн-трансляція матчу 2-го туру чемпіонату України

Чемпіон України починає захист титулу в поєдинку проти діючого переможця Першої ліги

Динамо прийме Верес на НСК Олімпійський / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо", Офіційний сайт НК "Верес"

У неділю відбудеться матч 2-го туру чемпіонату України. У Києві місцеве Динамо прийме Верес з Рівного. Гра відбудеться на стадіоні НСК Олімпійський. Початок поєдинку – 19:30. дізнавайтеся розклад усіх матчів 2-го туру УПЛ.

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ОНЛАЙН МАТЧУ ДИНАМО – ВЕРЕС

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Минулий сезон для Динамо вийшов надуспішних. Вперше за довгий час кияни вийшли в груповий раунд Ліги чемпіонів, а також виграли всі можливі титули на внутрішній арені.

Верес також виконав своє завдання в Першій лізі. Колектив з Рівного став переможцем другого дивізіону чемпіонату України і повернувся в УПЛ через три роки. У першому турі сезону 2021/2022 команда Юрія Вірта зуміла не програти вдома Колосу (0:0).

Якщо Верес уже встиг зіграти матч в новому сезоні, то Динамо пропускало перший тур через перенесення поєдинку з Минаєм. Підопічні Луческу непогано провели літо, випробувавши себе на тлі серйозних суперників на зборах. Крім того, команду поповнили Денис Антюх, Владислав Кулач, Ілля Шкурін та Ерік Рамірес.

Особисті зустрічі. Команди провели 13 очних зустрічей в історії. Дев'ять з них залишилися за киянами, одна – за рівненським клубом, а ще три завершилися внічию.

Де дивитись. Поєдинок в прямому ефірі покаже телеканал 2+2. Старт прямої трансляції – о 19:25. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

Прогноз букмекерів. На їхню думку, однозначним фаворитом зустрічі є Динамо. Коефіцієнт на тріумф команди Луческу виглядає зовсім символічним – 1.17. На нічию виставлений коефіцієнт 6.90, на перемогу гостей – аж 20.00. Більш того, букмекери не сильно вірять навіть в гол команди Вірта (2.63).

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