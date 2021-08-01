1 серпня 17:00 Про матч
Маріуполь 1
Десна 2
1 серпня 24’
Динамо 2
Верес 0
1 серпня 19:30
Ворскла --
Рух --
2 серпня 19:30
Інгулець --
Зоря --
6 серпня 19:30
Металіст 1925 --
Чорноморець --
7 серпня 17:00
Рух --
Верес --
7 серпня 19:30
Шахтар --
Олександрія --
7 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Маріуполь --
8 серпня 19:30
Зоря --
Динамо --
8 серпня 19:30
Ворскла --
Львів --
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Десна --
Інгулець --
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Маріуполь – Десна: відео голів та огляд матчу УПЛ

Анатолій Дерека Анатолій Дерека
1 серпня, 19:55
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Денис Безбородько забив переможний гол на 90+2 хвилині, проте м'яч викликає сумніви через можливий офсайд
Маріуполь не втримав нічию в матчі з Десною
Маріуполь не втримав нічию в матчі з Десною / Фото: официальный сайт УПЛ

Відбувся перший з трьох недільних матчів чемпіонату України. Після впевненої перемоги в першому турі над Чорноморцем команда Олександра Рябоконя вирушила на виїзд до Маріуполя.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, проте залишив команду Остапа Маркевича в меншості. Протягом семи хвилин Кащук заробив два попередження і залишив поле до перерви.

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Втім, у другому таймі господарі змогли першими відкрити рахунок після того, як Кулаков замкнув простріл Микитишина. Однак Десна швидко відповіла точним ударом Будківського. Гол вийшов дуже схожим на гольову комбінацію Маріуполя.

Приазовці встали на захист і практично змогли утримати нічию. Однак на 90+2 хвилині гості все ж забили зусиллями Безбородько. До слова, легітимність взяття воріт залишає питання через можливе офсайду у Дениса. До вашої уваги – відеоогляд матчу в Маріуполі:

35 хвилина. Червона картка Олексія Кащука.

ОГЛЯД першого тайму

65 хвилина . Гол Андрія Кулакова.

В тренді

71 хвилина . Гол Філіпа Будковского.

90 + 2 хвилина . Гол Дениса Безбородько.

Огляд другого тайму

ОГЛЯД МАТЧУ

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0
5
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2
0
0
5
1
4
6
Забиті 5
Пропущені 1
Різниця 4
Результати останніх матчів: В В
3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
2
1
1
0
5
2
3
4
Забиті 5
Пропущені 2
Різниця 3
Результати останніх матчів: В Н
4
Колос Колос Кол
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
5
Минай Минай Мин
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
6
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
7
Олександрія Олександрія Оле
2
1
0
1
1
1
0
3
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
8
Ворскла Ворскла Вор
1
0
1
0
2
2
0
1
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
9
Верес Верес Вер
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
10
Маріуполь Маріуполь Мар
2
0
1
1
2
3
-1
1
Забиті 2
Пропущені 3
Різниця -1
Результати останніх матчів: П Н
11
Львів Львів Льв
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: П Н
12
Динамо Динамо Дин
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
13
Рух Рух Рух
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
14
Інгулець Інгулець Інг
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забиті 1
Пропущені 2
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
15
Зоря Зоря Зор
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
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Чорноморець Чорноморець Чор
2
0
0
2
0
6
-6
0
Забиті 0
Пропущені 6
Різниця -6
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20
23
16
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3
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17
5
9
31
4
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14
3
14
31
5
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12
19
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12
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7
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5
10
6
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8
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4
8
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