Маріуполь – Десна: відео голів та огляд матчу УПЛ

Денис Безбородько забив переможний гол на 90+2 хвилині, проте м'яч викликає сумніви через можливий офсайд

Маріуполь не втримав нічию в матчі з Десною / Фото: официальный сайт УПЛ

Відбувся перший з трьох недільних матчів чемпіонату України. Після впевненої перемоги в першому турі над Чорноморцем команда Олександра Рябоконя вирушила на виїзд до Маріуполя.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, проте залишив команду Остапа Маркевича в меншості. Протягом семи хвилин Кащук заробив два попередження і залишив поле до перерви.

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Втім, у другому таймі господарі змогли першими відкрити рахунок після того, як Кулаков замкнув простріл Микитишина. Однак Десна швидко відповіла точним ударом Будківського. Гол вийшов дуже схожим на гольову комбінацію Маріуполя.

Приазовці встали на захист і практично змогли утримати нічию. Однак на 90+2 хвилині гості все ж забили зусиллями Безбородько. До слова, легітимність взяття воріт залишає питання через можливе офсайду у Дениса. До вашої уваги – відеоогляд матчу в Маріуполі:

35 хвилина. Червона картка Олексія Кащука.

ОГЛЯД першого тайму

65 хвилина . Гол Андрія Кулакова.

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71 хвилина . Гол Філіпа Будковского.

90 + 2 хвилина . Гол Дениса Безбородько.

Огляд другого тайму

ОГЛЯД МАТЧУ

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