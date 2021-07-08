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Це точно не пенальті! Моурінью в шоці від того, як Англію протягли до фіналу Євро

Олег Люлька Олег Люлька
8 липня, 09:06
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Жозе не розуміє, як арбітр міг призначити 11-метровий за пірнання від Рахіма Стерлінга, але найбільше португальця дивує, що це рішення не скасував VAR
Моурінью обурений пенальті на користь Англії
Моурінью обурений пенальті на користь Англії / Фото: Reuters

Головний тренер Роми Жозе Моурінью, який працював в Челсі, МЮ і Тоттенгемі, розкритикував суддівство півфінального матчу Євро-2020 Англія – Данія 2:1. Португальський фахівець переконаний, що переможний м'яч англійці забили після несправедливо призначеного пенальті нідерландським рефері Данні Маккелі.

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"Так, приголомшлива гра, але я не впевнений, що ви хочете прислухатися до моєї думки. Я кажу так, як бачу. Це точно не пенальті. Перемогла найкраща команда, Англія заслужила на перемогу. Англія була фантастичною, але для мене це не пенальті. На такому рівні, в півфіналі Євро, я справді не розумію рішення рефері. І ще менше я не розумію того факту, що VAR не відмінив рішення судді", – наводить слова Моурінью TalkSPORT

Нагадаємо, 11-метровий у ворота данців був призначений після падіння нападника англійців Рахіма Стерлінга. Форварда МанСіті звинувачують в тому, що він "пірнав". При цьому сам Стерлінг заявляє, що пенальті – чисте. "Я увійшов до штрафного майданчика, а Меле виставив праву ногу і зачепив мене", – каже Рахім.

Нападник Англії Гаррі Кейн не зумів реалізувати 11-метровий удар, однак вдало зіграв на добиванні і приніс перемогу англійцям, які в фіналі Євро, 11 липня на "Вемблі", зіграють з Італією.

Відео скандального пенальті уворота Данії

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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