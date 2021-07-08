Це точно не пенальті! Моурінью в шоці від того, як Англію протягли до фіналу Євро

Жозе не розуміє, як арбітр міг призначити 11-метровий за пірнання від Рахіма Стерлінга, але найбільше португальця дивує, що це рішення не скасував VAR

Моурінью обурений пенальті на користь Англії / Фото: Reuters

Головний тренер Роми Жозе Моурінью, який працював в Челсі, МЮ і Тоттенгемі, розкритикував суддівство півфінального матчу Євро-2020 Англія – Данія 2:1. Португальський фахівець переконаний, що переможний м'яч англійці забили після несправедливо призначеного пенальті нідерландським рефері Данні Маккелі.

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"Так, приголомшлива гра, але я не впевнений, що ви хочете прислухатися до моєї думки. Я кажу так, як бачу. Це точно не пенальті. Перемогла найкраща команда, Англія заслужила на перемогу. Англія була фантастичною, але для мене це не пенальті. На такому рівні, в півфіналі Євро, я справді не розумію рішення рефері. І ще менше я не розумію того факту, що VAR не відмінив рішення судді", – наводить слова Моурінью TalkSPORT

Нагадаємо, 11-метровий у ворота данців був призначений після падіння нападника англійців Рахіма Стерлінга. Форварда МанСіті звинувачують в тому, що він "пірнав". При цьому сам Стерлінг заявляє, що пенальті – чисте. "Я увійшов до штрафного майданчика, а Меле виставив праву ногу і зачепив мене", – каже Рахім.

Нападник Англії Гаррі Кейн не зумів реалізувати 11-метровий удар, однак вдало зіграв на добиванні і приніс перемогу англійцям, які в фіналі Євро, 11 липня на "Вемблі", зіграють з Італією.

Відео скандального пенальті уворота Данії