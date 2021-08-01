Динамо – Верес: де і коли дивитися стартовий матч киян в УПЛ

Команда Мірчі Луческу зіграє на НСК Олімпійський проти переможця Першої ліги Вереса
Юрій Вірт з Вересом спробує відібрати очки у чемпіона України / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо", Офіційний сайт НК "Верес"
Матч другого туру чемпіонату України 2021/2022 між Динамо та Вересом почнеться о 19:30 за київським часом. Зустріч відбудеться в Києві на стадіоні НСК Олімпійський. Також поєдинок буде показаний в прямому ефірі на ТБ і в інтернеті.
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Де дивитися матч Динамо – Верес? У прямій трансляції гра буде показана на телеканалі 2+2, а також на сервісі OLL.TV (по підписці). Крім того, онлайн-трансляція матчу Динамо – Верес
пройде у нас на сайті.
Якщо Верес уже встиг зіграти матч в новому сезоні, то Динамо пропускало перший тур через перенесення поєдинку з Минаєм. Підопічні Луческу активно провели трансферну компанію влітку. Команду поповнили Денис Антюх, Владислав Кулач, Ілля Шкурін та Ерік Рамірес.
Як і Динамо, Верес виграв свій чемпіонат України в минулому сезоні. Колектив з Рівного став переможцем Першої ліги та повернувся в УПЛ через три роки. У першому турі сезону 2021/2022 команда Юрія Вірта зуміла не програти вдома Колосу (0:0).
В тренді
Прогноз букмекерів. На їхню думку, однозначним фаворитом зустрічі є Динамо. Коефіцієнт на тріумф команди Луческу виглядає зовсім символічним – 1.17. На нічию виставлений коефіцієнт 6.90, на перемогу гостей – аж 20.00. Більш того, букмекери не сильно вірять навіть в гол команди Вірта (2.63).
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