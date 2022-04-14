Внаслідок жахливого ДТП помер екс-футболіст Реала

Колишній колумбійський футболіст Фредді Рінкон помер від численних травм, отриманих внаслідок аварії

Фредді Рінкон / Фото: Twitter

У четвер, 14 квітня, помер колишній гравець збірної Колумбії, Реала та Наполі Фредді Рінкон. Легендарному футболістові було 55 років.

Декілька днів тому (11 квітня) автомобіль Рінкона зіткнувся з автобусом, а сам футболіст отримав численні травми голови. Його доправили до лікарні та прооперували, стан оцінювали як критичне. На жаль, Фредді не вижив.

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"Федерація футболу Колумбії глибоко шкодує смерті Рінкона. Це велика втрата для його сім'ї та друзів, а також для нашого спорту, ми нудьгуватимемо за ним і згадуватимемо про нього з великою любов'ю, вдячністю, повагою та захопленням", – йдеться в повідомленні Федерації.

Нагадаємо, Фредді Рінкон був знаковою фігурою у збірної Колумбії у 1990-х роках. У складі національної команди Колумбії він провів 84 матчі та забив 17 м'ячів.

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У клубному футболі Рінкон виступав за Наполі, Реал та низку відомих бразильських клубів. У 2000 році, у складі Корінтіансу, колумбійський плеймейкер виграв клубний чемпіонат світу.

У 2004 роцы колумбієць завершив футбольну кар'єру. Останнім часом Рінкон працював коментатором на колумбійському телебаченні.

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