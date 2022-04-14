В результате ужасного ДТП умер экс-футболист Реала

Бывший колумбийский футболист Фредди Ринкон скончался от многочисленных травм полученных в результате аварии

Фредди Ринкон / Фото: Twitter

В четверг, 14 апреля, скончался бывший игрок сборной Колумбии, Реала и Наполи Фредди Ринкон. Легендарному футболисту было 55 лет.

Несколько дней назад (11 апреля) автомобиль Ринкона столкнулся с автобусом, а сам футболист получил многочисленные травмы головы. Его доставили в больницу и прооперировали, состояние оценивали как критическое. К сожалению, Фредди не выжил.

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"Федерация футбола Колумбии глубоко сожалеет о смерти Ринкона. Это большая потеря для его семьи и друзей, а также для нашего спорта, мы будем скучать по нему и вспоминать о нем с большой любовью, признательностью, уважением и восхищением", – говорится в сообщении Федерации.

Напомним, Фредди Ринкон был знаковой фигурой в сборной Колумбии в 1990-х годах. В составе национальной команды Колумбии он провел 84 матча и забил 17 мячей.

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В клубном футболе Ринкон выступал за Наполи, Реал и ряд известных бразильских клубов. В 2000 году, в составе Коринтианса, колумбийский плеймейкер выиграл клубный чемпионат мира.

В 2004 году колумбиец завершил футбольную карьеру. В последнее время Ринкон работал комментатором на колумбийском телевидении.

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