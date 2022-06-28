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Знищити тварину на прізвисько Путін. Ексворотар Динамо виніс вирок терористу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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28 червня, 16:12
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Колишній голкіпер київського Динамо Святослав Сирота порівняв президента Росії Путіна з міжнародним терористом Бен Ладеном
Путін заслуговує на максимальне покарання за свої злочини, вважає Святослав Сирота
Путін заслуговує на максимальне покарання за свої злочини, вважає Святослав Сирота / Фото: Колаж: Сьогодні

В результаті варварського обстрілу торгового центру у Кременчуці загинуло понад 20 людей. Під завалами рятувальники досі дістають тіла потерпілих.

На акт тероризму Росії відреагував колишній воротар Динамо Святослав Сирота. На його думку, злочини кремлівського фюрера не залишаться безкарними. Президент держави-терориста понесе заслужену кару за свої злодійства.

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"Чергове звірство людиноподібних тварюк. Їм не може бути пощади.

11 вересня 2001 року після здійснення терористичної атаки на США Усама Бен Ладен назвав причиною теракту підтримку США Ізраїлю, присутність американських військ у Саудівській Аравії та санкції проти Іраку. Він стверджував, що теракт у США був боротьбою за свободу. Зрештою його було знайдено в Пакистані та страчено.

Зараз головний терорист планети – тварина на прізвисько путін, який щоразу міняє причини нападу на Україну. Зараз він стверджує, що повертає своє. При цьому просто руйнує все, що є в Україні, та вбиває людей. Причому для нього немає різниці, військові чи цивільні.

Він та всі, хто разом з ним, мають бути страчені. Причому самим суворим чином – ніякого довічного ув'язнення! Тільки смертна кара! Жодної пощади!" – написав Сирота в Instagram.

Нагадаємо, з перших днів військової агресії Росії проти України Святослав Сирота став на захист своєї Батьківщини. Колишній воротар Динамо та експрезидент Професійної футбольної ліги отримав поранення на фронті.

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Святослав Сирота пошел добровольцем на войну
Святослав Сирота пошел добровольцем на войну / Фото: Колаж: Сьогодні

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