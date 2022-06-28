Уничтожить животное по кличке Путин. Экс-вратарь Динамо вынес приговор террористу

Бывший голкипер киевского Динамо Святослав Сирота сравнил президента России Путина с международным террористом Бен Ладеном

Путин заслуживает максимального наказания за свои преступления, считает Святослав Сирота / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате варварского обстрела торгового центра в Кременчуге погибло более 20 человек. Под завалами спасатели до сих пор достают тела пострадавших.

На акт терроризма России отреагировал бывший вратарь Динамо Святослав Сирота. По его мнению, преступления кремлевского фюрера не останутся безнаказанными. Президент государства-террориста понесет заслуженную кару за свои злодеяния.

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"Очередное зверство человекоподобных тварей. Им не может быть пощады. 11 сентября 2001 года после совершения террористической атаки на США Усама Бен Ладен назвал причиной теракта поддержку США Израиля, присутствие американских войск в Саудовской Аравии и санкции против Ирака. Он утверждал, что теракт в США был борьбой за свободу. В итоге он был найден в Пакистане и казнен.

Сейчас главный террорист планеты – животное по кличке путин, каждый раз меняющий причины нападения на Украину. Сейчас он утверждает, что возвращает свое. При этом просто разрушает все, что есть в Украине, и убивает людей. Причем для него нет разницы – военные или гражданские. Он и все, кто вместе с ним, должны быть казнены. Причем самым строгим образом – никакого пожизненного заключения! Только смертная казнь! Никакой пощады!" – написал Сирота в Instagram.

Напомним, с первых дней военной агрессии России против Украины Святослав Сирота встал на защиту своей Родины. Бывший вратарь Динамо и экс-президент Профессиональной футбольной лиги получил ранение на фронте.

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