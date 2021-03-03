Русский
$ 27,93
33,6
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Помер колишній коментатор телеканалів "Футбол"

3 березня, 11:13

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Юрію Розанову було 59 років

Помер відомий спортивний телекоментатор Юрій Розанов. Йому було 59 років.

Реклама

Розанов боровся з онкологічним захворюванням. Минулого літа коментатор розповідав, що в якийсь момент пішов на поправку, проте потім у нього виявили нові утворення. Під час боротьби з раком Розанов багато разів проходив курси хіміотерапії. "Або помру, або буду працювати", – сказав він у літньому інтерв'ю.

Юрій Розанов працював на телебаченні і радіо. Коментував переважно футбольні та хокейні матчі. У 2012 році був нагороджений премією ТЕФІ як найкращий спортивний коментатор Росії.

Під час фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Розанов коментував матчі для українського телеканалу "Футбол".

В тренді
"Шахтар" і "Динамо" йдуть далі! Результати 1/16 Ліги Європи

З 1 вересня 2012 року став коментатором, ведучим і експертом українських каналів "Футбол 1/2". Залишив Україну в квітні 2014 року через політичну ситуацію в країні.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

коментатор Юрій Розанов
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку
Арбітри подають до суду на тренера, якому дали жовту картку "за українську мову"Футбол
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналу
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналуФутбол
"Я сама себе хочу!" Ірина Морозюк стягнула штани перед фоловерамиФутбол
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"ЧУ з футболу
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесією
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесієюФутбол
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туру
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туруЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти