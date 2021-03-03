Помер колишній коментатор телеканалів "Футбол"

Помер відомий спортивний телекоментатор Юрій Розанов. Йому було 59 років.
Розанов боровся з онкологічним захворюванням. Минулого літа коментатор розповідав, що в якийсь момент пішов на поправку, проте потім у нього виявили нові утворення. Під час боротьби з раком Розанов багато разів проходив курси хіміотерапії. "Або помру, або буду працювати", – сказав він у літньому інтерв'ю.
Юрій Розанов працював на телебаченні і радіо. Коментував переважно футбольні та хокейні матчі. У 2012 році був нагороджений премією ТЕФІ як найкращий спортивний коментатор Росії.
Під час фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року Розанов коментував матчі для українського телеканалу "Футбол".
З 1 вересня 2012 року став коментатором, ведучим і експертом українських каналів "Футбол 1/2". Залишив Україну в квітні 2014 року через політичну ситуацію в країні.
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