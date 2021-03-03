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Умер бывший комментатор телеканалов "Футбол"

3 марта, 11:13

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Юрию Розанову было 59 лет

Умер известный спортивный телекомментатор Юрий Розанов. Ему было 59 лет.

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Розанов боролся с онкологическим заболеванием. Прошлым летом комментатор рассказывал, что в какой-то момент пошел на поправку, однако затем у него обнаружили новые образования. В ходе борьбы с раком Розанов много раз проходил курсы химиотерапии. "Либо помру, либо буду работать", – сказал он в летнем интервью.

Юрий Розанов работал на телевидении и радио. Комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году был награжден премией ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.

Во время финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года Розанов комментировал матчи для украинского телеканала "Футбол".

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С 1 сентября 2012 года стал комментатором, ведущим и экспертом украинских каналов "Футбол 1/2". Покинул Украину в апреле 2014 года из-за политической ситуации в стране.

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комментатор Юрий Розанов
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