Український тренер творить історію! Клуб Вернидуба за крок від групи ЛЧ

Тираспольський Шериф розгромив загребське Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів. Головним тренером молдовського клубу є українець Юрій Вернидуб

Юрій Вернидуб раніше довгий час тренував Зорю / Фото: AFP

Сьогодні в першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів тираспольський Шериф на своєму полі розгромив загребське Динамо з рахунком – 3:0. Два голи забив Траоре, ще один м'яч на рахунку Коловоса.

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Отже, молдавський клуб в кроці від історичної події – виходу в груповий етап Ліги чемпіонів. Раніше клуб чотири рази грав у групі Ліги Європи.

Нагадаємо, що з грудня минулого року головним тренером Шерифа є український фахівець Юрій Вернидуб.

З листопада 2011 по травень 2019 року Юрій Вернидуб очолював Зорю. З луганчанами він двічі зіграв на груповому етапі Ліги Європи, а також вигравав бронзові медалі чемпіонату України.

Після цього в українця був період роботи в солігорському Шахтарі, який він покинув через сімейні обставини.

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Нагадаємо, що став ближче до групи Лізі чемпіонів донецький Шахтар, який в гостях обіграв Монако.