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Український голеадор вибив переможця Ліги Європи із Кубка Іспанії

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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7 січня, 09:46
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Іспанський Спортінг обіграв на своєму полі Вільярреал із рахунком 2:1, а переможний гол забив український захисник Богдан Мілованов
Гол українця Богдана Мілованова вивів Спортинг у 1/8 Кубка Іспанії
Гол українця Богдана Мілованова вивів Спортинг у 1/8 Кубка Іспанії / Фото: Instagram

У четвер, 6 січня, пройшов матч 1/16 Кубка Іспанії, в якому зустрічалися команда з другого іспанського дивізіону Спортінг та представник Ла Ліги Вільярреал.

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У складі господарів поля зі стартових хвилин вийшли два українські легіонери – Василь Кравець та Богдан Мілованов.

Першими відкрили рахунок у поєдинку футболісти "жовтої субмарини". На 48-й хвилині зустрічі Артур Альбіоль відправив м'яч у сітку воріт господарів поля.

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Спортінг відновив паритет зусиллями Джуржевича, який відправив "парашут" після грубої помилки воротаря Вільярреала Хероніма Рульї.

А переможну крапку у поєдинку поставив українець Богдан Мілованов. За дві хвилини до кінця зустрічі 23-річний захисник з гострого кута влучив у ворота суперника. До речі, цей гол став для Богдана другим у сезоні.

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Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Спортінг Хіхон – Вільярреал 2:1

Голи: Джурджевич, 67, Мілованов, 88 – Альбіоль, 48.

Спортінг Хіхон: Маріньо, Мілованов, Бабен (Беррокаль, 46), Борха Лопес, Кравець (Пабло Гарсія, 46), Діас (Вільяльба, 46), Рівера, Начо Мендес, Кампос, Родрігес (Айтор Гарсія, 79), Берто Гонсалес (Джурджевич, 62) ).

Вільярреал: Рульї, Маріо Гаспар, Альбіоль (Фойт, 68), Пау Торрес, Альберто Морено, Педраса (Еступіньян, 89), Капу, Мойсес Гомес, Тригерос (Парехо, 68), Раба (Жерар Морено, 46), Джексон (Іборра, 89) ).

ОГЛЯД МАТЧУ

Нагадаємо, що іспанська Вільярреал – переможець минулорічного розіграшу Ліги Європи УЄФА.

Декілька слів про героя поєдинку. Богдан Мілованов народився в Луганську, але з 5 років разом із батьками переїхав жити до Іспанії.

Займався в академії Атлетико Мадрид. Виступав за низку іспанських клубів, а на початку сезону 2018/19 підписав контракт з хіхонським Спортінгом. Нинішнього сезону Богдан зіграв за свій клуб 17 матчів.

Мілованов виступав за молодіжну збірну України. У його активі 1 гол у 7 матчах у футболці "синьо-жовтих".

Нагадаємо, український голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін відіграв весь поєдинок Кубка Іспанії проти Алькояно (3:1). Завдяки впевненій грі українця "вершкові" продовжують турнірний шлях у Кубку Короля.

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