Лунін пропустив, але Реал не зганьбив: "вершкові" пробилися в 1/8 Кубка Іспанії

Рік тому Алькояно вибило з розіграшу Кубка Іспанії "королівський" клуб, а воротах Реала в тому поєдинку захищав Андрій Лунін. З того часу українця більше не ставили у рамку.

І ось через рік Луніну знову довірили місце у воротах Реала. Незважаючи на пропущений гол, "вершкові" зуміли тричі відправити м'яч у ворота третього дивізіону Іспанії.

