Лунін пропустив, але Реал не зганьбив: "вершкові" пробилися в 1/8 Кубка Іспанії

Андрій Лунін вийшов в основному складі Реала та допоміг своїй команді обіграти представника третього дивізіону Алькояно з рахунком 3:1

Андрій Лунін зіграв свій другий матч за Реал / Фото: Twitter

Рік тому Алькояно вибило з розіграшу Кубка Іспанії "королівський" клуб, а воротах Реала в тому поєдинку захищав Андрій Лунін. З того часу українця більше не ставили у рамку.

І ось через рік Луніну знову довірили місце у воротах Реала. Незважаючи на пропущений гол, "вершкові" зуміли тричі відправити м'яч у ворота третього дивізіону Іспанії.

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Not too much to blame from Lunin here with the Alocyano еквалізатор



Але history very much repeating itself in his second ever Real Madrid appearance



Чи не інший early cup exit для Andriy & Co на картах surely? pic.twitter.com/rjobm1WiC2 - Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 5, 2022

Команда Карло Анчелотті вийшла до 1/8 фіналу Кубка Іспанії, а український голкіпер, сподіваємось, тепер частіше потраплятиме до основного складу Реалу.

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Кубок Іспанії. 1/16 фіналу

Алькояно – Реал 1:3

Голи: Вега, 66 – Мілітао, 39, Асенсіо, 77, Іско, 79

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Реал: Лунін, Начо, Мілітао, Алаба (Вальєхо, 86), Марсело, Каземіро, Вальверде, Камавінга (Кроос, 77), Азар (Іско, 77), Маріано (Асенсіо, 46), Родріго (Себальос, 86)

Цей поєдинок став для українського голкіпера другим за ліком за три роки перебування у клубі.