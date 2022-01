Лунин пропустил, но Реал не опозорил: "сливочные" пробились в 1/8 Кубка Испании

Год назад, Алькояно выбило из розыгрыша Кубка Испании "королевский" клуб, а воротах Реала в том поединке защищал Андрей Лунин. С тех пор украинца больше не ставили в рамку.

И вот спустя год Лунину вновь доверили место в воротах Реала. Несмотря на пропущенный гол, "сливочные" сумели трижды отправить мяч в ворота команды третьего дивизиона Испании.

Not too much to blame from Lunin here with the Alocyano equaliser



But history very much repeating itself in his second ever Real Madrid appearance



Not another early cup exit for Andriy & Co on the cards surely? pic.twitter.com/rjobm1WiC2