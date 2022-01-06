Лунин пропустил, но Реал не опозорил: "сливочные" пробились в 1/8 Кубка Испании

Год назад, Алькояно выбило из розыгрыша Кубка Испании "королевский" клуб, а воротах Реала в том поединке защищал Андрей Лунин. С тех пор украинца больше не ставили в рамку.
И вот спустя год Лунину вновь доверили место в воротах Реала. Несмотря на пропущенный гол, "сливочные" сумели трижды отправить мяч в ворота команды третьего дивизиона Испании.
Not too much to blame from Lunin here with the Alocyano equaliser— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 5, 2022
But history very much repeating itself in his second ever Real Madrid appearance
Not another early cup exit for Andriy & Co on the cards surely? pic.twitter.com/rjobm1WiC2
Далее по теме
Команда Карло Анчелотти вышла в 1/8 финала Кубка Испании, а украинский голкипер, надеемся, теперь будет чаще попадать в основной состав Реала.
Кубок Испании. 1/16 финала
Алькояно – Реал 1:3
Голы: Вега, 66 – Милитао, 39, Асенсио, 77, Иско, 79
Реал: Лунин, Начо, Милитао, Алаба (Вальехо, 86), Марсело, Каземиро, Вальверде, Камавинга (Кроос, 77), Азар (Иско, 77), Мариано (Асенсио, 46), Родриго (Себальос, 86)
Этот поединок стал для украинского голкипера вторым по счету за три года пребывания в клубе.