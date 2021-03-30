Український футболіст за шпигунство в Росії залишиться в колонії надовго

Апеляція Василя Василенка була відхилена, він сяде на 12 років

Громадянин України 53-річний Василь Василенко змушений відбувати покарання в Россі за нібито шпигунські дії. Ми писали, що в грудні українському футболісту в Росії дали 12 років за шпигунство. Колишній спортсмен подавав апеляцію, і ось стало відомо, що її відхилили. Отже, Василенко відправляється в колонію суворого режиму.

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На сайті російської ФСБ йдеться:

"Рішенням суду апеляційної інстанції вирок залишено без змін, він набув законної сили. Василенко цілеспрямовано збирав секретні відомості військового характеру стосовно Збройних сил Росії, передача яких за кордон могла завдати шкоди безпеці держави. Зібрані вичерпні докази вини іноземного громадянина в скоєнні шпигунства. В кінці 2019 року Василенко В. І. затриманий при отриманні партії комплектуючих до зенітному ракетному комплексу "С-300" в інтересах державного концерну "Укроборонпром".

Нагадаємо, Василенко заарештували в Москві в жовтні 2019 року за "незаконне переміщення через кордон сильнодіючих, отруйних, отруйних, вибухових, радіоактивних речовин або боєприпасів". Навесні 2020-го звинувачення перекваліфікували на шпигунство.

Василю – 53 роки, він виступав на позиції захисника у другій лізі України. Зокрема, з 1992 по 2001 рік грав за "Таврію" з Новотроїцького, "Торпедо" з Мелітополя, "Дружбу" з Бердянська.

Дивіться, як в Криму затримали журналіста і звинуватили в шпигунстві:

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