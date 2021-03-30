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Украинский футболист за шпионаж в России останется в колонии надолго

30 марта, 13:27

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Апелляция Василия Василенко была отклонена, он сядет на 12 лет

Гражданин Украины 53-летний Василий Василенко вынужден отбывать наказание в Росси за якобы шпионские действия. Мы писали, что в декабре украинскому футболисту в России дали 12 лет за шпионаж. Бывший спортсмен подавал апелляцию, и вот стало известно, что ее отклонили. Таким образом, Василенко отправляется в колонию строгого режима.

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На сайте российской ФСБ говорится:

"Решением суда апелляционной инстанции приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу. Василенко целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, передача которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства. Собраны исчерпывающие доказательства виновности иностранного гражданина в совершении шпионажа.

В конце 2019 года Василенко В. И. задержан при получении партии комплектующих к зенитному ракетному комплексу "С-300" в интересах государственного концерна "Укроборонпром".

Напомним, Василенко арестовали в Москве в октябре 2019 года за "незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов". Весной 2020-го обвинение переквалифицировали на шпионаж.

Василию – 53 года, он выступал на позиции защитника во второй лиге Украины. В частности, с 1992 по 2001 год играл за "Таврию" из Новотроицкого, "Торпедо" из Мелитополя, "Дружбу" из Бердянска.

Смотрите, как в Крыму задержали журналиста и обвинили в шпионаже:

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Россия футболист шпионаж Украина ФСБ РФ
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