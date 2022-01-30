Український футболіст-мільйонер похвалився дорогою машиною в Італії (фото)

Півзахисник збірної України Віктор Коваленко, судячи з усього, обзавівся новою автівкою.
25-річний українець, що належить Аталанті, але до кінця сезону виступає в оренді за Спецію, показав у Instagram свою елегантну Audi.
На фото Коваленко стоїть, спираючись на капот авто.
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"Норм тачка", "Блатний", – пишуть у коментарях фоловери Віктора Коваленка.
А друг футболіста шоумен Андрій Бєдняков пожартував: "Скло протріть, будь ласка!"
"Сьогодні все зроблю", – пообіцяв Бєднякову Коваленко.
Нагадаємо, не без допомоги Коваленка Спеція вибралася із зони вильоту Серії А, посідаючи 14-й рядок. Саме після перемоги команди Віктора над Дженоа стала неминучою відставка з посади тренера "грифонів" Андрія Шевченка.
Додамо, що Коваленко є одним із найбільш оплачуваних гравців на контракті в Аталанті. За даними італійських ЗМІ, Віктору дали річну зарплатню у розмірі 2 млн євро чистими.