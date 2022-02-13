Українець забив московській Родіні, засмутивши мільярдера із РФ (відео)

Це сталося у Дубаї, де ФК Рига в рамках тренувального збору розгромив московський клуб Батьківщина – 5:0.
Філіппов на 22-й хвилині зробив рахунок 2:0.
ГОЛ ФІЛІППОВА
Далі по темі
"Обікравши" суперників після невдало вкинутого ауту, українець підступно пробив з лінії штрафного майданчика – і голкіпер Родіни незграбно підправив м'яч до сітки своїх воріт.
Зазначимо, що ФК Родіна виступає у третьому футбольному дивізіоні РФ. Власником клубу є російський мільярдер Сергій Ломакін.
Раніше ми писали, що український агент Мілевського поїхав працювати до Росії.
І це – на фоні загрози повномасштабного вторгнення військ РФ до України.