І не повертайся! Агент Мілевського поїхав працювати до Росії

ФК Красава з міста Одинцово грає у третьому дивізіоні РФ, а президентом цього клубу є колишній російський футболіст, а нині блогер – друг Артема Мілевського Євген Савін.
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"Це була моя давня мрія. Я впевнений, що з Красавою у нас попереду дуже багато перемог, цікавих кейсів та великих успіхів", – написав у себе в Instagram Панков.
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В українських фоловерів Панкова такий поворот у його кар'єрі захоплення не викликав.
- "Та ти годувальник"
- "Ще один патріот)))"
- "До України можеш більше не приїжджати", – пишуть Панкову у коментарях.
Нагадаємо, нещодавно клієнт Панкова Мілевський заявив, що планує повернутися до київського Динамо, але поки що невідомо, в якому статусі.