И не возвращайся! Агент Милевского уехал работать в Россию

ФК Красава из Одинцово играет в третьем дивизионе РФ, а президентом этого клуба является бывший российский футболист, а ныне блогер – друг Артема Милевского Евгений Савин.
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"Это была моя давняя мечта. Я уверен, что с Красавой у нас впереди очень много побед, интересных кейсов и больших успехов", – написал у себя в Instagram Панков.
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У украинских фолловеров Панкова такой поворот в его карьере восторга не вызвал.
- "Да ты кормилец"
- "Еще один патриот)))"
- "В Украину можешь больше не приезжать", – пишут Панкову в комментариях.
Напомним, недавно клиент Панкова Милевский заявил, что планирует вернуться в киевское Динамо, но пока неизвестно, в каком качестве.