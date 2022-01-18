И не возвращайся! Агент Милевского уехал работать в Россию

Украинский агент Александр Панков, представлявший интересы Милевского, Чигринского и Хачериди, назначен спортивным директором подмосковного ФК Красава

Панков со своим клиентом Милевским / Фото: Instagram

ФК Красава из Одинцово играет в третьем дивизионе РФ, а президентом этого клуба является бывший российский футболист, а ныне блогер – друг Артема Милевского Евгений Савин.

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"Это была моя давняя мечта. Я уверен, что с Красавой у нас впереди очень много побед, интересных кейсов и больших успехов", – написал у себя в Instagram Панков.

У украинских фолловеров Панкова такой поворот в его карьере восторга не вызвал.

"Да ты кормилец"

"Еще один патриот)))"

"В Украину можешь больше не приезжать", – пишут Панкову в комментариях.

Напомним, недавно клиент Панкова Милевский заявил, что планирует вернуться в киевское Динамо, но пока неизвестно, в каком качестве.

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