Українців важко перетворити на рабів! Білоруський тренер проти агресії Росії

Головний тренер ФК Львів Олег Дулуб підтримав відсторонення спортсменів з Білорусі та Росії

Олег Дулуб проти війни і за відсторонення спортсменів з Росії та Білорусі / Фото: Колаж: Сьогодні

Досвідчені футбольні фахівці категорично не підтримують пропаганду Путіна. Про це заявив український тренер В’ячеслав Грозний. Про своє ставлення до рашистських дій розповів і білоруський тренер Олег Дулуб, який працює в Україні.

Олег Дулуб раніше уже працював в Україні

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Наставник ФК "Львів" захоплений українцями, про що поділився білоруській газеті "Наша Ніва":

"В Україні я побачив єдину націю. Для них ця війна – ніби Велика Вітчизняна війна для Радянського Союзу, людей об'єднує спільна мета – перемогти у цій війні. Мене вразила поведінка українських спортсменів. Футболіст Колоса Андрій Богданов склав присягу. Взяв автомат і пішов на війну, є інші приклади. Наразі моє ставлення до Росії погіршилося. Вони знищують цілі міста разом із мирним населенням просто тому, що у цих містах російськомовне населення не зустрічає їх хлібом-сіллю. Але треба розуміти, що Україна вільна країна, і українців дуже важко перетворити на рабів. Вони швидше помруть, але ніколи більше не будуть рабами."

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Не оминув білорус Олег Дулуб і усунення його співвітчизників-спортсменів, а також представників Росії, від міжнародних змагань.

"Не розумію, чому ці санкції викликають обурення. Ті, хто з ними не згодні, кажуть, мовляв, спорт поза політикою. Але хто вигадав цю фразу? Будь-який спорт хоч у малому масштабі, але все ж таки показує всі процеси, що відбуваються в суспільстві. Олімпіади в Москві, в Сочі служили для того, щоб показати через спорт перевагу Радянського Союзу чи Росії", – вважає Олег Дулуб.

/ Фото: Facebook

У той час як багато спортсменів і функціонерів підтримують Україну і закликають зупинити війну, сербські баскетболісти відмовилися це робити.