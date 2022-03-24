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Уельс – Австрія: де і о котрій дивитись матч плей-оф ЧС-2022

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сьогодні
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24 березня, 12:23
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Переможець цього протистояння зустрінеться з переможцем матчу Україна – Шотландія, який пройде влітку
Австрійські тренери думають, як зупинити Бейла
Австрійські тренери думають, як зупинити Бейла / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

24 березня, у четвер, відбудуться матчі відбіркового турніру чемпіонат світу з футболу у Катарі.

Так, сьогодні у Кардіффі пройде стиковий поєдинок ЧС-2022 між збірними Уельсу та Австрії.

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Коли початок. Стартовий свисток у матчі буде дано о 21:45 за київським часом.

Де дивитись. У прямому ефірі матч транслюватиметься на платформі Oll.tv, телеканал "Футбол 1" покаже поєдинок у запису 25 березня об 11:30.

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Історія протистояння. Усього десять поєдинків було зіграно між цими командами. Тричі перемагали валлійці, п'ять разів – австрійці та ще двічі була зафіксована нічия.

Остання зустріч відбулася у 2017 році, коли Уельс виграв – 1:0.

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Хто фаворит. У букмекерських конторах вважають, що шанси обох команд є приблизно рівними. Котирування на основний час: Уельс – 2.95, нічия – 2.95, Австрія – 2.80.

Коефіцієнт на прохід: Уельс – 1.98, Австрія – 1.88. У відсотках це – 48 проти 52.

Що далі. Переможець цієї пари зустрінеться із переможцем протистояння Шотландія – Україна. Наша команда теж мала сьогодні зіграти стиковий матч на Туманному Альбіоні. Але гру перенесли на червень.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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