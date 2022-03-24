Уельс – Австрія: де і о котрій дивитись матч плей-оф ЧС-2022

Переможець цього протистояння зустрінеться з переможцем матчу Україна – Шотландія, який пройде влітку

Австрійські тренери думають, як зупинити Бейла / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

24 березня, у четвер, відбудуться матчі відбіркового турніру чемпіонат світу з футболу у Катарі.

Так, сьогодні у Кардіффі пройде стиковий поєдинок ЧС-2022 між збірними Уельсу та Австрії.

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Коли початок. Стартовий свисток у матчі буде дано о 21:45 за київським часом.

Де дивитись. У прямому ефірі матч транслюватиметься на платформі Oll.tv, телеканал "Футбол 1" покаже поєдинок у запису 25 березня об 11:30.

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Історія протистояння. Усього десять поєдинків було зіграно між цими командами. Тричі перемагали валлійці, п'ять разів – австрійці та ще двічі була зафіксована нічия.

Остання зустріч відбулася у 2017 році, коли Уельс виграв – 1:0.

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Хто фаворит. У букмекерських конторах вважають, що шанси обох команд є приблизно рівними. Котирування на основний час: Уельс – 2.95, нічия – 2.95, Австрія – 2.80.

Коефіцієнт на прохід: Уельс – 1.98, Австрія – 1.88. У відсотках це – 48 проти 52.

Що далі. Переможець цієї пари зустрінеться із переможцем протистояння Шотландія – Україна. Наша команда теж мала сьогодні зіграти стиковий матч на Туманному Альбіоні. Але гру перенесли на червень.