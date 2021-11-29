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Учень Лобановського тренуватиме Роналду – офіційно

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
29 листопада, 14:18
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Манчестер Юнайтед оголосив про призначення Ральфа Рангніка тимчасовим тренером команди до кінця сезону. Потім він продовжить роботу в якості консультанта ще протягом двох років
Ральф Рангнік очолив Манчестер Юнайтед
Ральф Рангнік очолив Манчестер Юнайтед / Фото: REUTERS

Перші плоди роботи Рангніка в МЮ першим відчув Кріштіану Роналду. Знаменитого португальця посадили на лаву запасних чим довели його до сказу.

Виконуючий обов'язки головного тренера після звільнення Уле Гуннара Сульшера Майкл Каррік керуватиме основною командою доти, доки не буде оформлена робоча віза Рангніка.

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До цього німець працював у московському Локомотиві на посаді керівника зі спорту та його розвитку. Контракт німця з російським клубом було розраховано до літа 2024 року.

Ральф Рангнік – відомий німецький тренер, який найбільших успіхів досяг у роботі з Гоффенхаймом та Шальке. Але з 2019 року перервав активну тренерську діяльність та переключився на управлінську роботу.

Цікаво, що сам Ральф Рангнік називав українця Валерія Лобановського серед тренерів, які найбільше вплинули.

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Валерій Лобановський
Валерій Лобановський

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