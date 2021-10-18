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30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Тільки перемога. Шахтар має намір втретє поспіль перемогти Реал

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
18 жовтня, 22:34
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Матч з мадридським Реалом стане одним з ключових для донецького Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів
Захисник донецького Шахтаря Ісмаїлі
Захисник донецького Шахтаря Ісмаїлі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Бразильський захисник Шахтаря Ісмаїлі відповів на питання журналістів на традиційній прес-конференції напередодні поєдинку.

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- Ісмаїлі, питання не зовсім про майбутній матч. Скоро визначать володаря "Золотого м'яча". Можливо, один з головних кандидатів на приз буде завтра грати у складі Реала. Як вважаєш, хто гідний отримати нагороду в цьому році?

- У складі Реала багато дійсно великих гравців, які заслуговують цей почесний приз. Але якщо вибирати серед всіх зірок, я б, напевно, зробив ставку на Каріма Бензема. Думаю, в цьому сезоні він міг би отримати Золотий м'яч.

- Карло Анчелотті сказав, що вважає нинішній Шахтар сильніший за минулорічний. А який варіант Реала ти вважаєш сильніше: той, який ви обіграли в минулому сезоні, або нинішній?

- Така команда, як Реал, з року в рік є дійсно сильною. У Лізі чемпіонів завжди дуже непросто. Перш за все, гравці Реала сильні індивідуально, а також і як команда в цілому, тому мені зараз складно проаналізувати. Це абсолютно різні тренери з різними поглядами на гру. Сказати, хто з них краще, непросто.

Поза всякими сумнівами, ми повинні бути готові до завтрашнього поєдинку з Реалом. У нас є сильні гравці, ми повинні показати футбол найвищого рівня, щоб домогтися найважливішого результату – це, звичайно ж, перемога. Щоб продовжити виступ в Лізі чемпіонів.

Реал здобув перемогу в матчі проти Інтера
Реал здобув перемогу в матчі проти Інтера / Фото: Reuters

- На твоєму фланзі грають Васкес, Каземіро, Родріго, Вальверде ... Як плануєш протистояти цим грандам?

- Це станеться, якщо Містер довірить мені місце в складі. Ми прекрасно знаємо, наскільки сильні футболісти виступають у Реалі, серед них і ті, кого ви перерахували. Протистояти їм дуже складно, але ми в будь-якому випадку постараємося відмінно підготуватися до цього поєдинку, і у нас є всі характеристики, щоб виглядати гідно, – сказав Ісмаїлі.

Ісмаїлі
Ісмаїлі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Нагадаємо, що 19 жовтня донецький Шахтар проведе матч 3-го туру Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Після двох зіграних матчів команда Роберто Де Дзербі набрала один бал і замикає турнірну таблицю групи D. Щоб продовжити боротьбу за вихід в плей-офф, Шахтарю необхідно брати три очки в грі з Реалом.

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2
2
0
0
4
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Забиті 4
Пропущені 1
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В
2
Реал Реал Реа
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
3
Інтер Інтер Інт
2
0
1
1
0
1
-1
1
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П
4
Шахтар Шахтар Шах
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П

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