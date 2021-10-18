17 жовтня 14:00
Минай 0
Десна 0
17 жовтня 19:30
Олександрія 1
Ворскла 2
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❄ Коли увімкнуть опалення? 🚑 Поради лікаря Комаровського Вибори в Харкові Вибори в Харкові 🦀 Гра в кальмара
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

"Мені б хотілося обіграти не тільки Реал, але і Інтер з Шерифом": Де Дзербі налаштований на максимум

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
18 жовтня, 20:58
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Напередодні домашнього поєдинку Ліги чемпіонів проти мадридського Реала, головний тренер донецького Шахтаря провів прес-конференцію
Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі
Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Наставник "гірників" відповів на запитання журналістів і поділився своїми очікуваннями від матчу з "королівським" клубом.

Читайте також: Лідер оборони Шахтаря пропустить матч з Реалом

Реклама

- Що найбільше вас турбує перед завтрашнім матчем?

- Коли граєш проти Реала, тебе турбує все. Тільки дурень не хвилювався б перед таким матчем. Головне для мене – подивитися, настільки ми додали, стали сильніше. Мене хвилює, щоб моя команда грала сміливо, з максимальною концентрацією і увагою.

- Ваша команда намагається грати в контроль м'яча і диктувати свої умови. Але завтра вам грати з Реалом, у якого дуже сильна півзахист. Чи будете ви завтра грати в атакуючому стилі, або більш обережно?

Реклама

- Залежить від того, з якого боку подивитися на це. Проти команди, яка любить тримати м'яч, є два способи зіграти: або просто оборонятися, або спробувати відібрати м'яч, тому що тримати м'яч у себе – це вже оборона. Завтра подивимося, який варіант ми виберемо.

Шахтар не зміг вразити ворота Інтера
Шахтар не зміг вразити ворота Інтера / Фото: REUTERS

- Чи аналізували ви минулорічні матчі з Реалом? Консультувалися чи з Луїшем Каштру? І який результат буде для вас прийнятним завтра?

Реклама

- Я не аналізував минулорічні матчі. Я їх бачив, але не аналізував. І не говорив з Каштру. В цьому немає сенсу – кожен рік команди міняються, і Реал, і Шахтар. Кожну гру ми намагаємося виграти, але поразки – теж частина футболу.

- Вашу гру асоціюють з тікі-такою Пепа Гвардіоли. Ви в цим згодні? І чи є місце такому футболу в наш час?

- Футбол прекрасний тому, що кожен бачить його по-різному. Я не хочу копіювати якусь команду. Кожен пропонує той стиль гри, в який він вірить. Команди показують той футбол, який від них вимагають тренера.

Моя команда грає в той стиль, який я хочу. У нас технічна команда, яка любить атакувати. Ті команди, які грають в більш вертикальний і силовий футбол, грають так тому, що у них гравці з іншими характеристиками.

Шахтар і Інтер поділили очки у Києві
Шахтар і Інтер поділили очки у Києві / Фото: REUTERS

- Можете охарактеризувати Карло Анчелотті і його нинішній Реал?

- Анчелотті написав історію італійського футболу – і як гравець і як тренер. Для нас, італійських тренерів, Анчелотті – приклад для наслідування, багато на нього орієнтуються. Він багато років тренує великі команди, великих гравців, і перемагає з ними. Тому, можу сказати про нього тільки хороші речі.

Реал – дуже сильна команда, в ній багато чемпіонів, і вони приїхали перемагати. Вони також будуть намагатися грати в свій футбол.

- Ви вже зустрічалися з Анчелотті в Серії А. Які спогади у вас від тих матчів? Хочете обіграти його зараз і завершити те, що почали тоді?

- Анчелотті тренував Наполі, це велика команда, її було важко обіграти. Це не поєдинок Де Дзербі – Анчелотті, це матч команд, в кожній з яких багато сильних гравців. Ми обидва італійські тренери, тренуємо іноземні команди, але це не наше особисте протистояння.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

- Хто буде компенсувати відсутність Траоре? Тримайте ви в розумі опцію Дентіньо, у якого хороша статистика матчів проти Реала?

- Це питання я зрозумів навіть без перекладача (сміється). Але зараз не підходящий момент говорити, хто зіграє. У нас є Сікан, Фернандо, Дентіньо, Педріньйо. Зіграє хтось із них, можу вам підказати.

- Каштру зміг обіграв Реал двічі. Чи є у вас пунктик в голові – обіграти Реал?

- У минулому році Шахтар провів дуже сильний груповий етап. Але в цьому році все по-іншому. Шахтар, Інтер, Реал – все змінилися. Мені б хотілося обіграти не тільки Реал, але і Інтер з Шерифом. Я завжди хочу перемагати.

Роберто Де Дзербі
Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нагадаємо, що 19 жовтня донецький Шахтар проведе матч 3-го туру Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Після двох зіграних матчів команда Роберто Де Дзербі набрала один бал і замикає турнірну таблицю групи D.

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шериф Шериф Шер
2
2
0
0
4
1
3
6
Забиті 4
Пропущені 1
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В
2
Реал Реал Реа
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
3
Інтер Інтер Інт
2
0
1
1
0
1
-1
1
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П
4
Шахтар Шахтар Шах
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П
.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
ТОП-матчі

Шахтар

Завтра

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

20 жовт

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
11
13:27
4
Показати бiльше
Понеділок, 18 жовтня
19:30
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти