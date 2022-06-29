У футболістів Спартака забрали іномарки. Вони пересіли на "корита" (відео)

Капітан московського Спартака Георгій Джикія приїхав на тренування на Волзі, оскільки спонсор команди забрав у футболістів іномарки

Капітан показав приклад - їздить на Волзі / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий японський автовиробник вирішив не продовжувати співпрацю із московським Спартаком. Через санкції, які були введені проти Росії.

Автоконцерн Nissan розірвав спонсорську угоду та відкликав півсотні своїх автомобілів різних моделей, якими користувалися футболісти, тренери та менеджмент клубу.

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Залишившись без нормальних автомобілів, футболісти пересіли на російські "корита". Капітан команди Георгій Джикія приїхав на тренування на Волзі.

Раніше ми писали, що футболіста збірної Польщі не взяли на ЧС-2022 через те, що він підписав контракт зі Спартаком. У Польщі вирішили, що честь країни важливіша за криваві гроші.

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Нагадаємо, що колишній півзахисник Спартака Максим Калиниченко жахнувся від нападу Росії на Україну.