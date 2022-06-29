У футболистов Спартака забрали иномарки. Они пересели на "корыта" (видео)

Капитан московского Спартака Георгий Джикия приехал на тренировку на Волге, поскольку спонсор команды забрал у футболистов иномарки

Капитан показал пример - приехал на Волге / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный японский автопроизводитель решил не продлевать сотрудничество с московским Спартаком. Все из-за санкций, которые были введены против России.

Автоконцерн Nissan разорвал спонсорское соглашение и отозвал полсотни своих автомобилей разных моделей, которыми пользовались футболисты, тренеры и менеджмент клуба.

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Оставшись без нормальных автомобилей, футболисты пересели на российские "корыта". Капитан команды Георгий Джикия приехал на тренировку на Волге.

Ранее мы писали, что футболиста сборной Польши не взяли на ЧМ-2022 из-за того, что он подписал контракт со Спартаком. В Польше решили, что честь страны важнее кровавых денег.

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Напомним, что бывший полузащитник Спартака Максим Калиниченко в ужасе от нападения России на Украину.